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Kediler sahiplerinin ismini biliyor

Japon bilim insanlarının ortaya koyduğu yeni bir araştırmaya göre, kediler hem sahiplerinin hem de diğer kedilerin isimlerini biliyor

Kediler sahiplerinin ismini biliyor
15 Nisan 2022 Cuma 12:38

Japonya’daki Kyoto Üniversitesi’nden araştırmacılar, bir aile evinde veya bir kedi kafesinde en az iki evcil hayvanla birlikte yaşayan toplam 48 kediyi inceledi.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışmada, her hayvan, sahibinin birlikte yaşadığı bir kedinin adını seslendirdiği bir ses kaydını duydu. Sonra ya o kedinin ya da evdeki başka bir kedinin resmi bilgisayar ekranında belirdi.

19 kedi, ismi çağrılan kediyi göstermediğinde resme daha uzun süre baktı, bu da hayvanların şaşırdığında verdiği yaygın bir tepki olarak biliniyor.

Ayrı bir deneyde de, kediler, isimleriyle çağrıldı ve onlara ya sahiplerinin ya da kendilerinin bir resmi gösterildi.

Ankete katılan 26 kedi genel olarak daha az başarılı olmasına rağmen, daha büyük bir ailede yaşayanlar, resim ve isim uyuşmadığında daha uzun süre baktılar.

Daily Mail’de yer alan habere göre, sonuçları yorumlayan araştırmacılar, kedilerin birbirlerinin isimlerini ve muhtemelen sahiplerinin isimlerini bildiğini gösterdiğini söyledi. “Bu durum rekabetle ilgili olabilir. Bir kedi, sahibi onun adını söylediğinde yiyecek alabilir, ancak başka bir kedinin adını söylediğinde değil.”

Kyoto Üniversitesi’nden çalışmacılar, “Bununla birlikte, kediler yemek zamanlarında asla insanlarla rekabet halinde değildir, bu nedenle isimlerini bilmek için daha az nedenleri vardır” diye ekledi.

Etiketler; #kedi #kedi araştırma #kediler isim
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