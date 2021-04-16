Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!

Çin'de yaşayan bir kadının, kendisini taciz eden patronunu paspasla dövdüğü görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Çin'in kuzeydoğusunda yaşayan bir kadın, Wang Mouhui isimli patronunun kendisine ve iş arkadaşlarına taciz mesajları attığını söyleyerek patronunu paspasla dövdü ve üzerine su fırlattı.

'Şaka yaptığını' söyleyen Wang Mouhui'nin ayrıca İsminin Zhou öğrenilen kadını akşam yemeğine davet ettiği de öğrenildi.

Suihua Belediyesi'nin Partisi Komitesi Propaganda Departmanı yetkilisi ise, Beijing News'e yaptığı açıklamada ilgili departmanlar tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan 14 dakikalık görüntü kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.