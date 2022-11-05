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Kendisini sokan yılandan inanılmaz şekilde kurtuldu!

Hindistan'da 8 yaşındaki Deepak isimli çocuk, kendisini sokan yılandan inanılmaz bir yöntemle kurtulmayı başardı. Çocuk tarafından iki kez ısırılan zehirli yılan öldü

Kendisini sokan yılandan inanılmaz şekilde kurtuldu!
05 Kasım 2022 Cumartesi 16:00

Chhattisga eyaletindeki evinin arka bahçesinde oyun oynarken koluna dolanan kobra tarafından ısırılan çocuk, çareyi zehirli yılanı ısırmakta buldu. Kobrayı iki kez ısıran çocuk, sürüngeni öldürüp kendi canını kurtarmayı başardı.

Olay sonrası The New Indian Express'e konuşan çocuk, "Yılan elime dolandı ve beni ısırdı. Çok acı çekiyordum. Kendimi kurtarmaya çalıştım fakat kurtulamayınca iki kere sertçe ısırdım. Her şey bir anda oldu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde yılanın zehrini akıtmadığının tespit edilmesi üzerine bir süre kontrol altında tutulan çocuk, hastaneden taburcu edildi.

Etiketler; #hindistan #yılan #yılan ısırması
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