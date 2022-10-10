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Kiev'e füze saldırıları: Ölü ve yaralılar var!

Kiev'e füze saldırıları: Ölü ve yaralılar var!
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:42

Ukrayna'nın Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüyü vurması sonrası Rusya da hakerete geçti. Rus güçler Ukrayna'nın kalbi olan Kiev'e sabah saatlerinde füze saldırıları düzenlemeye başladı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığı bildirildi

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Saat 08.45 itibarıyla Şevçenkivsk ilçesindeki bombardıman sonucu 8 kişi öldü, 24 kişi yaralandı, 6 araç alev aldı ve 15'ten fazla araç hasar gördü." bilgisini verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın haftalar sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev’i hedef almasına sert tepki gösterdi.

Zelenskiy, “Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın." ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da kent merkezinde patlamaların meydana geldiğini duyurarak, "Başkent Rus teröristlerin saldırısı altında. Füzeler şehir merkezinde Şevçenkivsk ile Solomyan semtindeki yerlere isabet etti. Hava alarmı var ve dolayısıyla tehdit devam ediyor. Başkentin tüm sakinlerine hitap ediyorum: Alarm sırasında sığınaklarda kalın. Acil bir ihtiyaç yoksa bugün şehre inmemek daha iyi." uyarısında bulundu.

Olay yerlerinde arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kliçko, "Kiev'in merkezi caddeleri kolluk kuvvetleri tarafından trafiğe kapatıldı, kurtarma hizmetleri çalışıyor." bilgisini paylaştı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rus güçlerinin füze saldırısında başkentte 3-4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #kiev #füze #ölüm #haber
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