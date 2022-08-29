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Kinder'den sonra şimdi de Oreo için salmonella paniği!

Kinder'den sonra şimdi de Oreo için salmonella paniği!
29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:26

Kinder ürünlerinde yaşanan salmonella paniği bir ürüne daha sıçradı. Oreo için de salmonella alarmı verildi. ABD'de bulunan üç üretim sahası kapatıldı


Çeşitli yiyeceklerden bulaşma ihtimali bulunan salmonella bakterisi nedeniyle bazı atıştırmalık ürünlerin üretimi durdurulmaya devam ediyor.

Le Figaro'nun haberine göre, İsviçre merkezli kakao ve çikolata üreticisi Barry Callebaut, Mondelez'i ürünlerinde salmonella bakterisi ihtimali konusunda uyardı. Haberde, Ferrero'nun Kinder ürünleriyle patlak veren salmonella skandalının benzerini yaşamamak için Mondelez'in Oreo bisküvilerinin de üretildiği 3 büyük üretim sahasındaki bazı birimleri kısmen bazılarını tamamen kapattığı aktarıldı.

YENİDEN ÜRETİME BAŞLAMALARI UZUN SÜRE ALACAK

Şirketin yöneticilerinin kapatma gerekçesini "büyük bir temizlik" olarak ileri sürdüğüne değinilen haberde, asıl gerekçenin yapılan salmonella uyarısı olduğu savunuldu. Haberde, üretimin yavaşlaması nedeniyle marketlerde söz konusu bisküvilerde tedarik sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Ayrıca şirketin faaliyetini durdurduğu fabrikalarda yeniden üretime geçilmesinin uzun süre alacağından bahsediliyor.


"SEBEP UCUZ MALZEMELER"

Gıda uzmanları, son dönemde tüketim ürünlerinde salmonella ve benzeri bakterilerin ortaya çıkmasını, üreticilerin "daha ekonomik olduğu" gerekçesiyle ucuz malzemelere yönelmesine bağlıyor ve bu konuda uyarılarda bulunuyor.

Fransa'da Nestle'ye ait Buitoni pizzalarında, Avrupa'da birçok ülkede Ferrero grubuna ait Kinder çikolatalarında, Lactalis grubuna ait peynirlerde bakteri görülmesi nedeniyle söz konusu firmalar piyasadan bu ürünlerden büyük bir kısmını çekmişti. Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti.

Etiketler; #kinder #oreo #salmonella
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