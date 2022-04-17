Kocası eve evlatlık çocuk getirince acı gerçek ortaya çıktı!

İngiltere'de yaşayan Dave isimli adam, eşine de danışarak eve evlatlık bir çocuk getirdi. Getirilen çocuğun diğer çocuklarına benzemesi üzerine şüphelenen kadın DNA testi istedi. DNA testi ise kadının aldatıldığı gerçeğini ortaya çıkardı

İngiltere'de meydana gelen ilginç olay, çok konuşuldu. Dave isimli adam ve eşi, 4 çocuklarından sonra 1 çocuğu daha evlatlık almaya karar verdi. Dave ise kendisinin tanıdığı bir çocuk olduğunu ve onun evlatlık için uygun olduğunu dile getirdi.

Dave, eşinin de onayını aldıktan sonra 7 yaşındaki çocuğu eve getirdi. Bu çocuğa da diğerleri gibi Dave'nin karısı bakmaya başladı. Ancak kadın, bir süre sonra çocuğun diğer çocuklarına benzediğini fark etti.

Önce durumu eşine anlatan ve endişesini dile getiren kadın, ret cevabı aldı. Ancak eşine bir türlü inanmayan kadın, DNA testi yapılmasını istedi. DNA testi sonuçlarında çocuğun kendi çocuğu olduğu ortaya çıkan Dave, eşini aldattığını itiraf etmek zorunda kaldı.