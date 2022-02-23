Kol altında süt geldiğini görünce...

İlk çocuğunu doğurduktan sonra kol altından süt geldiğini fark eden 35 yaşındaki anne Lindsay White soluğu doktorda aldı. Yaşadıklarını sosyal medyada anlatan kadın, doktorun kendisine bu durumun normal olduğunu söylediğini belirtti

Lindsay White, doğumdan kısa bir süre sonra koltuk altlarından anne sütünün sızdığını fark etti.

35 yaşındaki anne "İlk başta bu sıvının nereden geldiği ve ne olduğu konusunda çok kafam karıştı. Sonra izi takip ettim ve koltuk altımdan geldiğini anladım" dedi.

Lindsay, "Büyük bir yumru fark ettim, onu sıktım ve süt fışkırmaya başladı, o da gerçekten hassastı." diye sözlerine ekledi.

White, koltuk altında üçüncü bir meme ucu olabileceğine inanarak tıbbi yardım istedi.

Ancak muayenede böyle bir şey ortaya çıkmadı ve White'ın doktoru bazı annelerin koltuk altı sızıntısı yaşamasının normal olduğunu açıkladı.

Birçok kadın, hikayesini TikTok'ta paylaştığı için White'ı övdü ve benzer bir şey yaşamaları durumunda diğer annelere yardımcı olacağını söyledi.