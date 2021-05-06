Kolombiya'da halk vergilere karşı ayaklandı. Ölü ve yaralılar var!

Kolombiya'da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren 'vergi reformu'na karşı başlayan ve hükümet karşıtı eylemlere dönüşen protestolar devam ederken, ülkede polis şiddeti arttı. Olaylarla çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren planına karşı 28 Nisan’dan bu yana süren grev ve protestolar devam ediyor.

Gösteriler devam ederken asker ve polislerin eylemcilere yönelik şiddeti gündeme oturdu.

Polis ve asker şiddeti ile sağcı Başkan Durque'ye karşı sosyal medyada dün gece itibariyle #SOSColombiaNosEstanMatando (İmdat Kolombiya Bizi Öldürüyor) etiketi dünya sıralamasına girerken, 1,5 milyondan fazla paylaşım yapıldı.

2019 Şili eylemlerinde ortaya çıkan "Fakire ekmek yoksa zengine de huzur yok" sloganı, Kolombiyalı eylemciler tarafından da kullanıldı.

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümeti “Sürdürülebilir Dayanışma Yasası” tasarısını Kongreye sundu.

'Vergi soygunu' olarak nitelendirilen 'vergi reformu' ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı.

Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu.

Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu.

Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması bekleniyordu.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiren tasarıya emekçilerin tepkisi büyük oldu.

Sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimler 28 Nisan'da 'ulusal grev' çağrısı yaptı.

Ulusal grev çağrısının ardından binlerce kişi ülke genelinde hükümet karşıtı protestolarda bir araya geldi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da birçok noktada binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşlerin yanı sıra Medellin, Cali, Barranquilla, Cartagena, Manizales ve Ibague gibi önemli kentler, protesto ve mitinglere ev sahipliği yaptı.

SAĞCI HÜKÜMETTEN GERİ ADIM

Kolombiya'da sağcı hükümet, 28 Nisan'dan itibaren devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerin ardından geri adım attı. Kongre'de görüşülen vergi reformu yasa tasarısını geri çekti.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtti.

Duque, "Kongre'den Maliye Bakanlığınca hazırlanan yasa tasarısını geri çekmesini ve uzlaşı içinde yeni bir yasanın hazırlanmasını rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan yasa tasarısının geri çekilmesinin ardından Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla istifasını sundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Carrasquilla'ın bakanlıktan istifasını kabul ettiğini belirterek, "Ekonomi ekibi olarak katıklarınızdan dolayı size şükran ve saygılarımı sunuyorum. Yönetiminiz süresince pandemiyle mücadelede eşi görülmemiş bir sosyal program ve önemli başarılar elde edildi" ifadelerini kullandı.

Carrasquilla'nın görevini bırakmasından kısa bir süre sonra Duque, yeni Maliye Bakanı olarak Jose Manuel Restrepo'nun atandığını duyurdu.

Duque’nin yasa tasarısını geri çektiğini belirtmesine rağmen eylemler ülke genelinde devam etti.

Eylemlere karşı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



POLİS ŞİDDETİNİN BİLANÇOSU: 24 CAN KAYBI, 900 YARALI

Kolombiya’da sağcı Ivan Duque hükümetinin vergi soygunu içeren planına karşı 28 Nisan’dan bu yana süren grev ve protestolarda 24 kişi hayatını kaybettti, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Kolombiyalı güvenlik güçlerini protestoculara karşı aşırı güç kullanmakla suçladı. Komiserlik, polisin protestoculara ateş açtığı Pazartesi günü, Cali'de meydana gelen olayların sarsıcı olduğunu belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, insan hakları savunucularının tehdit edildiğine ve ayrıca protestocuların yaralandığına, hatta öldürüldüğüne dair raporlar aldıklarını aktardı.

Hurtado, "Açıkça söyleyebiliriz ki güvenlik görevlileri tarafından aşırı güç kullanımı, ateş açma, göstericilere yönelik darp gibi raporlar aldık ve tanıklarımız var" diye konuştu.