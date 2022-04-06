BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
INSTAGRAM TACİZİ ENGELLEYEMEDİ
0
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
SAPLANTILI HAYRANA HAPİS İSTEMİ
0
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
KÖPEK SAHİPLERİ DİKKAT!
0

Köpeklerin masum duruşlarının nedeni belli oldu!

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, köpeklerin masum duruşlarının nedeni insanları etkilemek çıktı

Köpeklerin masum duruşlarının nedeni belli oldu!
06 Nisan 2022 Çarşamba 12:49

ABD’de yapılan bir araştırma evcil köpeklerin, yüz ifadelerinin insanları etkilemek ve davranışlarını manipüle etmek için kullandığını ortaya çıkardı.

ABD’nin Pittsburgh kentindeki Duquesne Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Anne Burrows, köpeklerle kurtlar arasındaki farklılıkları karşılaştırdı. Burrows, “Kurtların çok farklı yüz ifadeleri yok. Onlar bizlerle iletişim kuruyorlar ve aynı insanlar gibi yüz ifadesi yapıyorlar” dedi. Bilim insanı köpeklerle kurtlar arasındaki kasların hareketlerini de incelerken köpeklerin gözleri ve göz çevrelerinde insanlaşma etkisinin görüldüğünü tespit etti.

Amerikan Anatomi Derneği’nin yıllık kongresinde yeni çalışmasını sunan Burrows, “Köpeklerin gözlerini seğirmesini sağlayan kaslar daha hızlı ve sık oluyor fakat bu kaslar daha çok yoruluyor. Yavaş seğirmeye sebep olan kaslar ise daha etkili. Kurtlarda ise bu kaslar daha dengeli bir şekilde” dedi.

Paleolitik zamanlarda evcilleştirilen köpekler ile ilgili konuşan Burrows, “Paleolitik insanlar hayvanlarla yüz ifadeleri ile iletişim kurmak istiyordu. Fakat muhtemelen dört ayaklı avlarını kaçırmayacak bir hayvanı tercih ettiler, o yüzden daha az uluyan kurtlarla yakınlık kurdular” ifadesini kullandı.

Bilim insanı, “Köpekler ve insanlar birbirlerini ehlileştirdi. Köpekler kendini geliştirdi ve bu yeteneklerini bize yardım etmek, bizimle yaşamak ve bizi manipüle etmek için kullandı” dedi.

Etiketler; #abd #köpek #köpek masum
Önceki Haber
İzmir'de tepkilere neden olan görüntü ile ilgili karar çıktı!
Sonraki Haber
Google Ads Sertifikası Ne İşe Yarar? Önemli Mi?
Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor
Zelenskiy: Rusya, insanların geçimlerini elde ettiği her şeyi hedef alıyor
0
NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!
NATO'dan Rusya'ya tepki: Savaş suçu!
0
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
Darwin'in kayıp defterleri bulundu!
0
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
Rusya'nın asker kaybı artıyor. Son rakamları Ukrayna duyurdu
0
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
Sahte aşı kartı satmak için 90 kez koronavirüs aşısı oldu
0
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
Ukrayna Kiev'de 410 sivil ölü bulundu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.