Korkunç olay! 4 kişi 13 yaşındaki kıza tecavüz edip öldürdü!

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde 13 yaşındaki kız dört kişinin tecavüzüne uğradı. Tecavüzcüler daha sonra kızı boğarak öldürdükten sonra çamur bataklığa attı. Saldırganların küçük kızın ablasının sevgilileri olduğu ve ablanın durumu öğrenen kardeşinden intikam almak için korkunç cinayeti planladığı öğrenildi

Salı günü kızın cesedinin bulunmasından sonra polis, saldırganların yakalanması için soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada, ablanın kız kardeşini kandırıp tecavüzcülerin beklediği şeker kamışı üretile alana götürdüğü ve . saldırganları kız kardeşine tecavüz etmeleri için teşvik ettiği ortaya çıktı.

Olay ile ilgili toplam 7 kişi gözaltına alındı. Yedi kişiden dördü kıza tecavüz etti. Abla ifadesinde toplu tecavüze uğradığı sırada kaçmaması için kendisi kız kardeşini tuttuğunu itiraf etti.

Saldırganlar 13 yaşındaki kıza tecavüz ettikten sonra gözlerini ağaç çubuklar ile çıkardıktan sonra boğarak öldürüp çamur bataklığa attı.

Saldırganların kızın ablasının sevgilileri olduğu ortaya çıktı. Polis şefi Sanjiy Suman, ablanın birçok kişi ile ilişkisi olduğunu öğrenen kız kardeşinden intikam almak için böyle bir şey yaptığını tahmin ettiklerini söyledi.