Koronavirüs Avrupa'yı esir aldı. Sadece İngiltere'de 1725 ölüm!

Koronavirüs Avrupa'yı adeta esir aldı. İngiltere'de bir günde ölen kişi sayısı 1725 oldu. İtalya, Fransa ve İspanya da yüksek ölüm sayılarıyla dikkat çekti

Koronavirüs Avrupa'da can almaya devam ediyor. İngiltere'de son 24 saatte virüs nedeniyle 1725 kişi hayatını kaybederken, Fransa'da ise 350 kişi daha hayatını kaybetti. İtalya'da son 24 saatte ölen kişi sayısı 467 olarak bildirilirken, bu sayı İspanya'da ise 492 oldu.

İngiltere’de son 24 saatte 25 bin 308 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1725 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54’e yükseldi.

İngiltere’de son 24 saatte 25 bin 308 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1725 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 715 bin 54 toplam can kaybı ise 101 bin 887 olarak duyuruldu.



Fransa’da 350 ölüm

Fransa’da son 24 saatte 26 bin 916 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 350 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859’a ulaştı.

Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 26 saatte 26 bin 916 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 106 bin 859’a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 220 bin 570 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 74 bin 456 olduğu aktarıldı.

İtalya'da 467 kişi öldü

İtalya’da son 24 saatte 15 bin 204 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 467 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147’ye yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 15 bin 204 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 467 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 147’ye, toplam can kaybı ise 86 bin 889’a ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 936 bin 289 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 477 bin 969 da aktif vaka olduğu bildirildi.

İspanya'da 492 kişi öldü

İspanya’da son 24 saatte 40 bin 285 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 14’e ulaştı.

İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 40 bin 285 kişide daha virüs tespit edildiği, 492 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 774 bin 14’e, toplam can kaybı ise 57 bin 291’e ulaştı.