Koronavirüs hastaları kendini yalnız hissetmesin diye...

Koronavirüs pandemisinin ruh sağlığına etkilerinin konuşulduğu dönemde, Brezilya'da yoğun bakım hastalarına insan sıcaklığını hissettirecek bir yöntem geliştirildi. Hemşirelerin hastalara içi su doldurulmuş eldivenle "yalnız değilsin" mesajı verdikleri yöntemin başarı sağladığı açıklandı

Brezilya'da yoğun bakım servisinde yatan yeni tip koronavirüs hastalarına insan sıcaklığını hissettirecek bir yöntem geliştirildi. Koronavirüs salgını fiziksel izolasyonu zorunlu tutuyor. Ancak bu izolasyon, beraberinde zorlu duygusal durumlar da yaratıyor. Brezilyalı hemşire geliştirdiği yöntemle hastalarının insan sıcaklığını hissetmesini sağladı.

Indian Express'in haberine göre, vaka ve ölüm sayılarının rekor kırdığı Brezilya'da, pandemiyle mücadelenin ön saflarında yer alan hemşireler, bu yoksunluğa bir çözüm aradı. Yoğun bakımdaki bir hastanın elini sarmış, ona "yalnız değilsin" mesajı veren bir çift eldiven fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAF BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Hastanın elini saran içi su dolu eldivenler, "insan dokunuşu"nu ve umudu temsil ediyor. Bu eldivenlere, "Tanrı'nın eli" benzetmesi yapan da var. Yaşadığımız durumun hassasiyetinin de bir hatırlatıcısı olan bu fotoğraf sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.

"ÖLÜMLERİ AZALTABİLİR"

Doç. Dr. Veysi Çeri, sosyal medya hesabından Brezilya'daki hemşirelerin yoğun bakımda yatan hastalara uyguladığı destek yöntemine dikkat çekti. Hemşirelerin içi su dolu cerrah eldivenleriyle hastalara el tutma hissi vermesinin ölümlerin azalmasına bile etki edebileceğini öne sürdü.Çeri, "Yoğun bakımda yatan hastalarda delirium gelişmesinin önemli bir nedeni hastaların sosyal açıdan izole kalması. Bunu fark eden Brezilya'daki bir hemşire içine sıcak su doldurduğu eldivenlerle hastalara el tutma efekti vermiş. Bu uygulamanın ölümleri bile azaltabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

DELİRYUM NEDİR?

Deliryum, zihinsel yeteneklerde görülen ciddi bir rahatsızlıktır. Bilinçte bulanıklık, kendini bir şeylere odaklamada sorun yaşama, garip hayaller görme, etraftaki eşyaların şekil, yer değiştirdiğini görme ya da anlamsız öfkelenme, çevre bilincinin azalması ve kafa karışıklığı ile kendini gösteren geçici bir durumdur.

