ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
ÖYKÜ'NÜN YÜZÜ ARTIK GÜLÜYOR
0
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
BU ŞEKERLERDEN UZAK DURUN
0
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
DOĞALGAZA ZAM GELDİ
0
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
KURTARDIĞI DANAYI BÖYLE TAŞIDI
0

Koronavirüsten ölen hahamın cenazesi tepki çekti!

İsrail'de bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan binlerce kişi cenazeye katıldı

Koronavirüsten ölen hahamın cenazesi tepki çekti!
01 Şubat 2021 Pazartesi 13:32

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesinde koronavirüs önlemlerini hiçe sayan binlerce kişi törene katıldı. Yetkililerin izdihama karşı uyarısını takmayan binlerce kişi koronavirüs riskine rağmen cezaneye katıldı. Cenaze alayı, Kudüs'ün Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

Hahamın cenaze törenine 10 binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninde 10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddedenler, hahamın evinin çevresinde toplandı.


İsrail medyası, önlem almakta başarısız olan polisin, cenaze töreni alanından çekildiği eleştirisinde bulundu. Öte yandan, dünyada aşılama oranında en iyi rakamlara sahip olan İsrail'de vakalar hala devam ederken önlemlerin bir sonraki karara kadar sürdürülmesi bekleniyor.

İsrail Sağlık Bakanlığı, salgının başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #israil #haham cenaze #Koronavirüs
Önceki Haber
Buca Belediyesi'ne silahlı saldırı!
Sonraki Haber
Prof. Dr. Ercan: İzmir'de deprem fırtınası yaşanıyor, hiç iyiye işaret değil
Issız bir ada, tek başına, 60 fim
Issız bir ada, tek başına, 60 fim
0
220 milyon yıllık ayak izi bulundu
220 milyon yıllık ayak izi bulundu
0
Eşyalarının yer değiştirmesi dikkatini çekti, gerçeği öğrenince şoke oldu!
Eşyalarının yer değiştirmesi dikkatini çekti, gerçeği öğrenince şoke oldu!
0
Koronavirüs Avrupa'yı esir aldı. Sadece İngiltere'de 1725 ölüm!
Koronavirüs Avrupa'yı esir aldı. Sadece İngiltere'de 1725 ölüm!
0
Barbie bebekten ilham aldı 90 kilo verdi
Barbie bebekten ilham aldı 90 kilo verdi
0
20 dolara 'kölelik karşıtı' ayarlaması
20 dolara 'kölelik karşıtı' ayarlaması
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.