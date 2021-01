Koronavirüsten ölen sayısı 2 milyonu geçti

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 83 bin 589’a, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 97 milyon 317 bin 132’ye yükseldi. Bunların arasından 69 milyon 867 bin 134 kişi de iyileşti

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 24 milyon 998 bin 975 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 415 bin 894’e ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 18 bin 462 kişinin hayatını kaybettiği Kanada’da toplam 725 bin 495 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 20 bin 548 vakanın tespit edildiği Meksika’da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 688 bin 944’e çıktı. Ülkede 144 bin 371 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



GÜNEY AMERİKA’DA VAKA SAYILARI



Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 639 bin 868 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 212 bin 893’e ulaştığı bildirildi. Arjantin’de şu ana kadar 1 milyon 831 bin 681 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 46 bin 216 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya’da toplamda 49 bin 792 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyon 956 bin 979 vaka bulunduğu ifade edildi.



AVRUPA’DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR



Fransa’da toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 71 bin 652 olarak rapor edildi. İspanya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 318’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 54 bin 637’ye yükseldiği aktarıldı. İtalya’da 2 milyon 414 bin 166 vakanın tespit edildiği, 83 bin 681 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere’de vaka sayısının 3 milyon 505 bin 754’e yükseldiği, can kaybının ise 93 bin 290’a ulaştığı açıklandı. Almanya’da 2 milyon 90 bin 161 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 50 bin 296’ya çıktığı duyuruldu. Toplamda 632 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya’da ise şu ana kadar 41 bin 166 vaka tespit edildi. Danimarka’da şu ana kadar 191 bin 505 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede bin 872 can kaybı rapor edildi.



ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Güney Kore’de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 316 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 73 bin 918 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 4 bin 647 kişinin hayatını kaybettiği Japonya’da ise şu ana kadar 339 bin 774 vaka raporlandı. İran’da can kaybı 57 bin 57’ye yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 348 bin 316’ya çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 610 bin 598 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 968 olarak açıklandı. Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 529 bin 687’ye ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 7 bin 950 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 26 bin 857 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 939 bin 948 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hindistan’da ise şu ana kadar 10 milyon 611 bin 719 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 152 bin 906 can kaybı olduğu bildirildi.