Koronavirüsten sonra yeni bir salgın daha çıktı!

Koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan’da ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla ilgili 9 bin vaka görüldü açıklandı

Koronavirüsün pençesindeki Hindistan'da Sağlık Bakanlığı, ülkede giderek yayılan ölümcül 'kara mantar' hastalığıyla bağlantılı 9 bin vakanın görüldüğünü açıkladı. Ölümcül ‘kara mantar’ ile ilgili vakaların yarısından çoğunun Gujarat ve Maharaştra'da eyaletlerinde görüldüğü ifade edildi. Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 15 vilayette toplam 9 bin ölümcül kara mantar vakasının görüldüğünü açıkladı. Kara mantar hastalığına ilişkin artan vaka sayıları nedeniyle ülkedeki sağlık uzmanları, hükümete 29 vilayette salgın ilan edilmesi çağrısında bulunuldu.



MUKORMİKOZ NEDİR?



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