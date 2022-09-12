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Kraliçenin mücevherleri kime kalacak?

Kraliçe 2. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetse de geride milyonlarca dolar değerinde büyük bir miras bıraktı. Mücevherlerden, değerli eşyalardan oluşan bu mirasın bir kısmı Kral Charles'a geçecek. Ancak Kraliyet yorumcuları, mirasın bir bölümünün ise Charles'ın eşi Camilla'ya ve Galler Prensesi Kate'e geçeceğini belirtiyor

Kraliçenin mücevherleri kime kalacak?
12 Eylül 2022 Pazartesi 09:00

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu. Charles'ın en büyük oğlu William ise babasının yerine geçerek Galler Prensi oldu. William'ın eşi Kate ise Prenses Diana'dan sonra kimseye verilmeyen Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

ÖNCELİK KRAL CHARLES'IN

Şimdiye kadar tahtta en uzun süre kalan hükümdar olarak tarihe tanıklık eden Kraliçe 2. Elizabeth, elbette çok da büyük bir servete sahip. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte mirası da merak konusu oldu. Yıllarca hükümdarlık yapan Elizabeth'in onlarca değerli mücevherinin öncelikle tahta geçen Kral 3. Charles'a geçmesi muhtemel. Kral 3. Charles'a miras kalan bazı parçalar, Londra Kalesi'nde halka açık sergilenen kraliyet tören nesnelerinin bir koleksiyonu olarak kalacak.

CAMILLA VE KATE DE MİRASTAN PAYINI ALACAK

Mirasın bir kısmını oluşturan aile yadigarı parçalar, hediyeler, milyonlarca dolar değerindeki mücevherlerin ise Charles'tan başlayarak Windsor Ailesi'nin üyelerine geçmesi bekleniyor. Kraliyet yorumcusu Josh Rom, New York Post'a verdiği demeçte, "Muhtemelen özel koleksiyonundaki eşyalar sevdiklerine verilecektir. Koleksiyonun büyük kısmı Charles'a, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kate Middleton'a geçecek" dedi.

YÜZDE 40 VERGİ ÖDEYECEKLER


Ancak Vanity Fair'in haberine göre Kraliçe'nin mirasından mücevher kalan aile üyelerinin yüzde 40 veraset vergisi ödemeleri gerekecek. Bu sebeple eşyaların bazılarının değeri göz önüne alındığında, mücevherleri kraliyet koleksiyonunun bir parçası olarak bırakmak da isteyebilirler.

Etiketler; #kraliçe #ölüm #miras #kraliçe mücevher
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