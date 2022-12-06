KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0
DİKKAT! SÜREKLİ OYUN OYNUYORSA...
DİKKAT! SÜREKLİ OYUN OYNUYORSA...
0
MASAL KİTAPLARINDAN FIRLAMIŞ GİBİ
MASAL KİTAPLARINDAN FIRLAMIŞ GİBİ
0
TIP DÜNYASI ŞAŞKIN! ZEHİRLİYOR!
TIP DÜNYASI ŞAŞKIN! ZEHİRLİYOR!
0

Küçük kızını çakalın elinden böyle kurtardı

ABD'nin Los Angeles eyaletinde bir çakal 2 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Kızının ağladığını duyan baba hemen olay yerine gelerek kızını çakaldan kurtardı

06 Aralık 2022 Salı 12:02

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bir çakalın küçük bir kız çocuğuna saldırarak yerde sürüklemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Reddit’te yayınlanan videoda, 2 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının arabayı boşalttığı anlarda hemen yanında bulunan bir çakal tarafından saldırıya uğradı.

Çakal, küçük kızı itip düşürdükten sonra kıyafetinden tutarak çekiştirmeye çalıştı. Kızının ağladığını duyan baba hemen olay yerine geldi çakalı korkutara uzaklaştırdı. Daha sonra tekrar baba ve kızın yanına gelen çakal, babanın taş atmasıyla birlikte uzaklaştı.

Kızını eve götüren baba, evden sopaya benzer bir alet alarak çakalın uzaklaştığı yere doğru koşmaya başladı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler; #abd #çakal #dünya
Önceki Haber
Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon başlatıldı, 400 kişi yakalandı!
Sonraki Haber
Karşıyaka'da ilk yolcu Okan
Rusya açıkladı: Bir ayda Ukrayna'nın 8 bin 300'den fazla askeri öldü
Rusya açıkladı: Bir ayda Ukrayna'nın 8 bin 300'den fazla askeri öldü
0
İran'da tarihi geri adım! Protestolar sonuç verdi
İran'da tarihi geri adım! Protestolar sonuç verdi
0
Sesinden rahatsız oluyor diye hastanın solunum cihazını kapattı
Sesinden rahatsız oluyor diye hastanın solunum cihazını kapattı
0
İnanılmaz yolculuk! 11 gün sonra kurtarıldılar!
İnanılmaz yolculuk! 11 gün sonra kurtarıldılar!
0
Metroda ilginç anlar! Klozeti çıkartıp üstüne oturunca...
Metroda ilginç anlar! Klozeti çıkartıp üstüne oturunca...
0
Ambulans görevlisi anne, yaralı kızını tanıyamadı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı!
Ambulans görevlisi anne, yaralı kızını tanıyamadı! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.