Küçük kızını çakalın elinden böyle kurtardı

ABD'nin Los Angeles eyaletinde bir çakal 2 yaşındaki kız çocuğuna saldırdı. Kızının ağladığını duyan baba hemen olay yerine gelerek kızını çakaldan kurtardı

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bir çakalın küçük bir kız çocuğuna saldırarak yerde sürüklemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Reddit’te yayınlanan videoda, 2 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının arabayı boşalttığı anlarda hemen yanında bulunan bir çakal tarafından saldırıya uğradı.

Çakal, küçük kızı itip düşürdükten sonra kıyafetinden tutarak çekiştirmeye çalıştı. Kızının ağladığını duyan baba hemen olay yerine geldi çakalı korkutara uzaklaştırdı. Daha sonra tekrar baba ve kızın yanına gelen çakal, babanın taş atmasıyla birlikte uzaklaştı.

Kızını eve götüren baba, evden sopaya benzer bir alet alarak çakalın uzaklaştığı yere doğru koşmaya başladı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.