KUŞ GRİBİ KÂBUSU!
KUŞ GRİBİ KÂBUSU!
0
LEVREKTE BÜYÜK TEHLİKE!
LEVREKTE BÜYÜK TEHLİKE!
0
SEMİHA YANKI'YA HAPİS İSTEMİ
SEMİHA YANKI'YA HAPİS İSTEMİ
0
İZMİR'DE YILBAŞI KONSERLERİ
İZMİR'DE YILBAŞI KONSERLERİ
0

Kuş gribi yeniden hortladı! Binlerce hayvan öldü!

İsrail’de baş gösteren kuş gribi (H5N1) sebebiyle 5000’den fazla turna öldü. İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg yaptığı açıklamada salgını “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar” olarak nitelendirdi

Kuş gribi yeniden hortladı! Binlerce hayvan öldü!
28 Aralık 2021 Salı 15:24

İsrail’de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü’nde, yaklaşık 5000 bin turna salgın sebebiyle öldü. Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz” dedi. Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti. 

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı’ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti. Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #israil #kuş gribi #ölüm
Önceki Haber
Kuyumcu soyguncularını çamurlu ayakkabıları ele verdi
Sonraki Haber
Kuş gribi yeniden hortladı! Binlerce hayvan öldü!
Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi
Yolunu şaşıran geyik adliyeye girdi
0
ABD'de küçük çocuğa ilginç ceza!
ABD'de küçük çocuğa ilginç ceza!
0
22 yıl sonra ilk kez görüldü
22 yıl sonra ilk kez görüldü
0
Omicron nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi
Omicron nedeniyle 200'den fazla uçuş iptal edildi
0
Doğum yapan birey, kendine 'anne' diyen hemşireyi dövdü
Doğum yapan birey, kendine 'anne' diyen hemşireyi dövdü
0
Filipinler'de ölü sayısı 200'ü geçti
Filipinler'de ölü sayısı 200'ü geçti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.