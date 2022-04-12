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Kuyruğu ile sosyal medyada viral oldu!

Nepal'de yaşadığı öğrenilen 16 yaşındaki Deshant Adhikari isimli genç sıradışı bir durumla sosyal medyada ünlü oldu. Adhikari'nin sırtında 70 santimetrelik bir kuyruğu var

Kuyruğu ile sosyal medyada viral oldu!
12 Nisan 2022 Salı 11:18

Deshant Adhikari, bebekken geliştirdiği uzun kuyruğuyla tanınıyor. 16 yaşındaki genç adam olağandışı durumu nihayet kabul ettiğini söyledi. Omurgasının alt kısmındaki kuyruk sokumunda bulunan uzantı, ilk olarak doğumundan günler sonra ailesi tarafından fark edildi. Genç adam vücudundaki tüylü kuyruğu gösterdiği sosyal medya paylaşımları sayesinde TikTok’ta viral hale geldikten sonra Tanrı’nın reenkarnasyonu olduğunu dile getirdi.

16 yaşındaki Deshant Adhikari başlangıçta vücudunda bulunan ilaveden utandığını ve bunu başkalarından sakladığını belirtti. Ailesinin çocukluk döneminde onu yerel bir rahibe götürdüğünden söz eden Adhikari, durumu Tanrı’nın bir reenkarnasyonu olarak görmeye başladıktan sonra kendisini mutlu hissettiğini ifade etti. Olağandışı durumu sayesinde sosyal medyada viral hale gelen Deshant, artık bunu dünyaya göstermekten tamamen rahat olduğunu söyledi.

Katıldığı bir YouTube videosunda Adhikari, “Ailem kuyruğumu ilk olarak gösterdiğinde çocukken utanıyordum. Zamanla durumu kabul ettim ve şimdilerde onu göstermekten rahatsızlık duymuyorum. Bir videom Tik Tok'ta viral oldu ve şimdi birçok insan beni kuyruklu çocuk olarak tanıyor ve bu konuda kendimi iyi hissediyorum” dedi.

Etiketler; #nepal #kuyruklu genç #deshant adhikari #kuyruğu var #kuyruklu insan
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