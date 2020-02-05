Londra'da korku ve panik

İngiltere genelinde bir salgın haline gelen terör, gasp, cinayet ve saldırılar panik yaratırken, 2020'nin ilk ayında peş peşe yaşanan saldırılar 2010'lu yılların en kanlı yılı olan 2019'u aratacak gibi görünüyor.

İngiltere için 2010'lu yılların en korkutucu ve tehlikeli olaylarından biri gasp, şiddet, terör ve saldırının artmasıydı... 2019 yılı ise bu 10 yıl içerisinde belki de en kanlı olanıydı. 2019 yılında sadece İngiltere'nin başkentinde 147 kişi gaspa uğradı ve farklı silahlarla öldürüldü. 2019'da 147 kişi yaşamını yitirirken, 2018'de bu rakam 133'tü. Geçen yıl sadece 5 günlük olan Riley Fauvrell, Thornton Heath'teki saldırıda yaşamını yitirirken, 89 yaşındaki Dorothy Woolmer ise Tottenham'da tecavüze uğradıktan sonra öldürülmüştü.

Eylül ayına dikkat

İngiltere'nin çok okunan gazetesi Daily Mail o dönemde kapsamlı bir araştırma yaparken, Londra'da öldürülen 147 kişiden yarısından fazlasının bıçaklanarak öldürüldüğünü yazmıştı. Eylül ve Haziran ayının en kanlı aylar olduğu belirtilirken, "Her iki ayda da 17 kişi öldürüldü, Temmuz ayında 16, Mart ve Aralık aylarında ise 15 kişi saldırıya uğrayarak öldürüldü" ifadesi kullanıldı.