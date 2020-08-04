Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama

Lübnan'daki Beyrut Limanı yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, çok sayıda kişi de yaralandı. Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Beyrut’taki patlamalarda 2 Türk vatandaşı yaralandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti. Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Lübnan Başbakanı Diyab: "Sorumlulardan hesap sorulacak"



Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayı "felaket" olarak nitelendirerek, sorumluların bedelini ödeyeceğini söyledi. Diyab, patlamanın ardından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bugün yaşanan felaketin (Beyrut'taki patlama) sorumlularından hesap sorulacak." dedi. Başbakan Diyab, 2014'ten bu yana limanda bulunan tehlikeli depo hakkında gerçekleri açıklayacaklarını belirtti.

Yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Diyab, tüm kardeş ülkelere, Lübnan'ın yanında yer alması ve destek olması için acil yardım çağrısında bulundu. Lübnan'ın evladını kaybetmiş bir baba gibi olduğunu söyleyen Diyab, bu sıkıntılı günlerde birlik ve dayanışmadan başka hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini söyledi. Öte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'taki şiddetli patlamanın ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Savunma Konseyini topladı.

Lübnan Sağlık Bakanı Beyrut'taki patlamada ölü sayısının 63'e yükseldiğini duyurdu

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada ölü sayısı 63'e yükseldi. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiğini, yaralı sayısının da 3 bini geçtiğini belirtti. Hasan, daha önce yaptığı açıklamada ölü sayısını 50, yaralı sayısını da 2 bin 750 olarak duyurmuştu.