Lunaparkta panik anları! Birden yere çakıldı!

Hindistan'da bulunan bir lunaparkta korkunç bir kaza yaşandı. Kule asansör oyuncağı bir süre havada döndükten sonra hızla yere çakıldı. Meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. O anlar ise saniye saniye görüntülendi
Pencap'ın Mohali bölgesinde görevli emniyet yetkilisi Harsimran Singh Bal yaptığı açıklamada, bölgedeki bir lunaparkta bulunan kule asansör oyuncağının zemine çakıldığını söyledi.
Bal, kaza sonucu en az 12 kişinin yaralandığı ifade etti.
Mohali'de görevli yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığı bilgisini verdi.
Basında ve sosyal medyada olay anına ilişkin paylaşılan görüntülerde, oyuncağın metrelerce yükseklikten hızla yere düştüğü görülüyor.
Görüntülerde, oyuncaktaki koltuklarda oturanların çarpmanın etkisiyle çevreye fırlaması yer alıyor.