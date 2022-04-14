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Makatına 2 kiloluk dambıl sokunca...

Brezilya'da bir adamın fantezisi acı bitti. Makatına 2 kiloluk dambıl koyan adam, daha sonra dambılı içine kaçırdı. Karın ağrısı şikayeti ile hastaneye giden adamın derdi ise röntgen çekilince ortaya çıktı. Doktorlar dambılı çıkartarak hastayı kurtardı

Makatına 2 kiloluk dambıl sokunca...
14 Nisan 2022 Perşembe 09:14

Brezilya'da meydana gelen ilginç vaka, tıp dünyasının da gündemine oturdu. 54 yaşındaki adam, henüz bilinmeyen bir nedenle makatına dambıl koydu. Ancak bir süre sonra dambıl, içeri doğru kaçtı.

Dambıl nedeniyle karın ağrısı yaşamaya başlayan adam, soluğu hastanede aldı. Fakat doktorlar, ne yaptılarsa bir türlü adamı konuşturamadılar. Bu nedenle karın tarafının röntgeninin çekilmesine karar verildi.

Doktorlar röntgen sonucunda adamın karnında bir yabancı madde olduğunu ve bu maddenin dambıl olduğunu tespit etti. Ancak dambılın çok fazla içeri girmesi nedeniyle tıbbı cihazlar yeterli olamayınca doktorlar bir süre uğraşarak, dambılı el yöntemiyle çıkarmak zorunda kaldı.

Etiketler; #brezilya #makat #makat dambıl #karın ağrısı
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