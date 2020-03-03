Market rafları hızla boşalıyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRV) eyaletinin Köln kentindeki marketler, koronavirüs nedeniyle panik olan ve gıda stoku yapmak isteyen insanların akınına uğradı. Sosyal medyada ve Alman medyasında, virüsün yayılması olasılığına ilişkin açıklamalar ve demeçler, Almanların ve orada yaşayan Türk vatandaşlarının marketlere koşmasına neden oldu.

Türk marketlerinde olduğu gibi Almanya'nın en büyük süpermarket zincirlerinde de satış yoğunluğu gözlendi. Alışveriş arabalarını dolduran müşteriler, market raflarını boşalttı. Haftanın ilk iş günü süpermarketlerin birçoğunun raflarında süt, un, şeker, makarna gibi gıda ürünlerinin tükendiği gözlendi. Köln'de yaşayan Türklerin sıkça alışveriş ettiği market çalışanları, Pazar günü de mesai yapmalarına rağmen market raflarını dolduramadıklarını, ilk kez böyle bir yoğunlukla karşılaştıklarını ifade etti. Öte yandan, eczanelerde dezenfektan ve maske stoklarının tükendiği belirtildi. Eczane sahiplerinin, vitrin camlarına dezenfektan ve maske bulunmadığını belirten afişler astıkları görüldü.

Rafları doldurmak için çalıştık

Market çalışanı Fatih Yıldız, adeta müşteri akınına uğradıklarını, günlük satışlarının üç katına çıktığını raflara mal koymak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Özellikle Köln kentinde bütün marketler boşaldı. Günlük bize 4-5 palet mal geliyorsa, şimdi 2 katı 3 katı oldu, 14-15 palet gelir oldu. Halk da tedirgin, koronavirüsten dolayı. Bilmiyorum nasıl olacak. Hafta sonu da çalıştık, bu rafları doldurmak için hala da çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türk vatandaşı Zarife Azman ise Alman medyasında, virüsün ülkede yayılma olasılığına ilişkin haberleri okuduğunu ve bu sebeple alışveriş yaptığını ifade ederek, "Duyduğumuza göre koronavirüsten dolayı insanlara bir kısıtlama gelecekmiş iki hafta içerisinde. Bazı okullar kapandı. İhtiyaca göre alışveriş yapılacakmış" dedi.

Eczanelerde maskerele yoğun talep

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) dünyaya yayılmaya devam ediyor. Virüs vakalarının Almanya'da da artmasıyla eczanelerde solunum maskesi ve dezenfekte ilaçları bulunamıyor. Çok sayıda eczanenin vitrin camlarında 'elimizde maske kalmadı' yazılı afişler görüldü. Köln'ün Buchforst semtindeki eczacı Türk vatandaşı Nalan Uslu, yaptığı açıklamada, "Koronavirüs Almanya'ya geldiğinden beri maske ve dezenfekte ilaçlarına yoğun talep var. Çok ciddi bir panik durumunun olmaması gerekli, zira diğer grip virüsleriyle aynı etkiye sahip. Sadece çok çabuk yayıldığı ve bilinmediği için bir korku var. Sağlıklı insanlarda aslında çok ciddi bir etkisi olmayacak. Gereksiz yere korkulmamalı. Ama elleri sabunla yıkayıp dezenfekte ederek hastalardan uzak durmamız, yapmamız gereken en önemli şeyler" dedi.