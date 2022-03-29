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Markete uçak girdi: 3 ölü, 4 yaralı!

Meksika'nın Morelos eyaletinde bulunan bir markete küçük uçak girdi. Olayda uçakta bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Markete uçak girdi: 3 ölü, 4 yaralı!
29 Mart 2022 Salı 10:29

Meksika'nın Morelos eyaletinde küçük uçağın markete girmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nden yapılan açıklamada, King Air model çift motorlu küçük uçağın Morelos'a bağlı Cuernavaca kentindeki bir marketin duvarından içeri girdiği belirtildi.

Açıklamada, kazada uçakta bulunan 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kazada 4 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin uçakta bulunanlar mı yoksa markettekiler mi olduğunun henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

Morelos Sivil Savunma Birimi'nin paylaştığı görüntülerde, uçağın gövdesinin marketin içinde parçalara ayrılmış halde olduğu görülüyor.

Uçuş verilerini derleyen "FlightAware" sitesi, uçağın ülkenin turistik Acapulco kentinden havalandığı bilgisini paylaştı.

King Air model çift motorlu küçük uçak, yaklaşık 9 yolcu taşıma kapasitesine sahip.


Kaynak: AA
Etiketler; #meksika #uçak düştü #market #uçak market
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