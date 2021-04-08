Markette dev kertenkele paniği!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete dev kertenkele girdi. Kertenkele markettekilere korkulu anlar yaşattı

Dün öğle saatlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir markete giren dev kertentele korku ve paniğe neden oldu.

Kertenkelenin market rafına tırmandığı görüntüler, o sırada orada olan insanlar tarafından görüntülendi. Market çalışanları durumu hemen yetkililere haber verdi. Yetkililer dev kertenkeleyi sürükleyerek marketten çıkardı.

Kertenkelenin Monitör cinsi olduğu belirtilirken, bu cins kertenkelelerin hafif zehirli bir ısırına sahip olduğu öğrenildi. Kertenkelenin bölgede az yağan yağmurlar ve kuru hava yüzünden yiyecek bulmakta zorlandığı ve yemek aramak için alanını terk ettiği düşünülüyor.