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MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
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Meksika'da facia: 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Meksika'nın başkenti Meksiko’da demir yollarının bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı. 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Meksika'da facia: 15 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
04 Mayıs 2021 Salı 09:12

Meksika’nın başkenti Meksiko’da üst geçit faciası yaşandı. Olivos Metro İstasyonu'nda demir yolunun bir kısmı henüz bilinmeyen bir sebeple çökmesiyle birlikte tren raydan çıktı. Meksika İtfaiye Departmanı yerel medyaya verdiği açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandığını bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İtfaiyeciler, kamu güvenliği personeli yoğun şekilde çalışıyor. Kısa süre sonra daha fazla bilgi vereceğiz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, kaza anı Olivos Metro İstasyonu'na yakın bir işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #meksika #meksika üst geçit #meksika kaza
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