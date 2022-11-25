Metroda ilginç anlar! Klozeti çıkartıp üstüne oturunca...

Metroda ilginç anlar. Bir kişi çantasındaki klozeti çıkartıp tuvalete oturunca olayı görenler birden fırlayarak ordan uzaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler şaşkınlıkla karşılandı

Sosyal medya platformu Reddit’te yayınlanan bir video, sosyal medyada gündem oldu. Metroya binen bir kişi, çantasını açtı ve içinden klozet çıkardı.

Daha sonra tuvalet kağıdını çıkartan kişi, birden pantolonunu sıyırdı ve tuvalete oturdu.

Olayı gören çevredekiler ise yerlerinden fırlayarak kaçmaya başladı.

Bununla birlikte bir adamın olanlar karşısında koltuğundan kalkmaması da dikkat çekti.