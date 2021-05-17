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Mezar kazma yarışması tepkilere neden oldu!

Rusya’nın en büyük kentlerinden Novosibirsk'te düzenlenen hızlı 'mezar kazma yarışması' ülkede tepkilere neden oldu

17 Mayıs 2021 Pazartesi 14:33

Rusya’nın Novosibirsk kentinde "hızlı mezar kazma" yarışması düzenlendi. Yarışmaya, 4’er kişiden oluşan 8 takım katıldı. Yarışmayı ise Omsk kentinden gelen ekip kazandı. Yarışmacılar, belirlenen alanlarda organizasyon kapsamında belirlenen ölçülere göre mezar kazdı. En hızlı mezarı kazan Omsk ekibi, 38 dakikada kazım işlemini bitirdi. Omsk ekibi altın madalya kazanırken, 30 bin Ruble (3 bin 500 TL) değerinde altın madalya ödülünü kazandı. Novosibirsk ekibi 40 dakikayla ikinci, Kemerovo ekibi ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sosyal medyada yayılmasının ardından bir çok kişi düzenlenen yarışmaya tepki gösterdi. Sosyal medyadan tepki gösteren kullanıcılar, " Kovid-19'dan hayatını kaybedenler ile resmen alay ediliyor. Yarışmayı düzenleyenler hesap vermeli" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #mezar kazma #mezar kazma yarşıması
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