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Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü!

ABD'de bir vatandaş tarafından ürküten bir görüntü kaydedildi. Mezarlıkta dışarı sarkan saçı çeken Joel Morrison isimli adam, saçın neden dışarı çıktığını merak ettiğini ve yetkililerin konuyla ilgilenmesini istedi

Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü!
17 Eylül 2021 Cuma 08:58

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Joel Morrison, Sacramento'daki Saint Joseph Katolik Mezarlığı'nı ziyaret ettiği sırada ürkütücü bir olayla karşı karşıya geldi. Morrison, bir mezardan dışarı doğru sarkan saçı video kayda aldı. Adamın videoyu çekerken büyük panik yaşadığı görülürken, Tik- Tok'ta paylaşılan bu görüntü büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Bazı TikTok kullanıcıları, kadının öldü sanılarak gömülme ihtimalinin çok güçlü olduğunu ve taşı kaldırmaya çalışırken saçının bir kısmının dışarıda kalmış olabileceğini belirtti. Bazı TikTok kullanıcıları da mezarda iki kişinin olabileceğini ve bu nedenle gömülme işlemi sırasında böyle bir hatanın yapılma ihtimali olduğunu yazdı.

Joel Morrison isimli adam da konunun araştırılmasını talebinde bulunurken, mezardaki gizemli kadın saçı merak yarattı.

Etiketler; #abd #mezarlık #mezarlık saç #mezarlık sarkan saç
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