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Milyonlarca kırmızı yengeç yollarda böyle görüntülendi

Avustralya'nın Christmas Adası'ndan ilginç görüntüler geldi. Yuvalarından çıkan çıkan kırmızı yengeçler okyanusa doğru göçe başladı. O anlar ise kameralara yansıdı

17 Kasım 2022 Perşembe 12:35

Sosyal medyada paylaşılan videolarda sayısız yengecin çimenli yüzeylerde, kayalıklarda, yollarda ve hatta insanların üzerinde süründüğü görülüyor.

Parks Australia'ya göre kırmızı yengeçlerin yıllık göçü, sonbahar mevsiminin ilk yağışından sonra başlıyor. Bu genellikle ekim ya da kasım aylarına denk geliyor, ancak bazen aralık ya da ocak ayına da uzayabiliyor.

Göç başladığında, adanın dört bir yanından gelen kırmızı yengeçler çiftleşmek için okyanusa doğru yürüyor. Erkek yengeçler göçe öncülük ederken, dişiler de yol boyunca sürüyü takip ediyor.

Göçün zamanlaması ve hızı, ayın evrelerine göre belirleniyor. Parks Australia, kırmızı yengeçlerin her zaman şafaktan önce, ayın son çeyreğinde gelgitin çekilmesiyle birlikte yumurtladığını ve hepsinin de ay tarihine yetişmek için evlerinden tam olarak ne zaman ayrılacaklarını bildiklerini söylüyor.

Ancak kırmızı yengeçler yürüyüşe başlamak için ilk yağmura kadar beklediklerinden, bazen hızlı bir yolculuk yapmaları gerekebiliyor. Eğer ilk yağmur yumurtlama tarihlerine yakın bir zamanda yağarsa hızlı hareket ediyorlar. Ancak yağmur erken gelirse, yol boyunca bir şeyler atıştırmak ya da bir şeyler içmek için zaman ayırmayı seviyorlar. Parks Australia'ya göre, ilk yağmur yumurtlama tarihine yetişemeyecek kadar geç gelirse, yuvalarında oyalanarak bir sonraki ay hedefini bekliyorlar.

Etiketler; #kırmızı yengeç #göç #dünya
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