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Mısır'daki bir fabrikada yangın çıktı: 20 kişi öldü!

Mısır'ın kuzeyindeki Kalyubiye kentinde henüz belirlenemeyen nedenle bir fabrikada yangın çıkması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

11 Mart 2021 Perşembe 16:12

Kalyubiye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kalyubiye kentinin El-Ubur ilçesinde 4 katlı bir giyim fabrikasında yangın çıktığı, olay yerine 10 ambulans ile 15 itfaiye aracı yönlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, çıkan yangında ilk belirlemelere göre 20 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, fabrikaya yakın binaların güvenliğini sağlamak için gerekli incelemeleri yapmak üzere teknik komite oluşturulduğu ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #mısır #yangın #fabrika yangını
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