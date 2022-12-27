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Mola yerinde öyle bir şeyi unuttu ki...

Yeni Yılı Tayland'ın Maha Sarakham Eyaletindeki memleketlerinde geçirmek için Pazar sabahı karısıyla birlikte yolan çıkan bir adam, tuvalet için mola verdiği benzinlikte eşini unuttu. Sosyal medya kullanıcıları ikili hakkında "Hemen boşanın" yorumlarında bulundu.

Mola yerinde öyle bir şeyi unuttu ki...
27 Aralık 2022 Salı 11:43

Tayland'da yaşayan 55 yaşındaki Boontom Chaimoon ve 49 yaşındaki eşi Amnuay Chaimoon'un Yeni Yılı Maha Sarakham Eyaletindeki memleketlerinde geçirmek için Pazar sabahı saat 3'te bir yolculuğa çıktı.

Çift tuvalet ihtiyacını gidermek için benzinlikte mola verdi. Yerel Daily News sitesinde yer alan habere göre eş Boontom karısının arabada olduğunu zannederek onu almadan yola çıktı. Amnuay geri döndüğünde ise kocasının arabayla birlikte gittiğini fark etti ve yardım bulabilmek için 20 kilometre ilerideki Kabin Buri bölgesine yürümeye karar verdi. Cep telefonunu arabadaki çantasında unutan kadın yerel bir polis karakoluna giderek yardım istedi.

SABAH 8'TE EŞİNE ULAŞMAYI BAŞARDILAR

Polis defalarca kez eş Boontom'u aramasına rağmen adam bir türlü telefonlarına cevap vermedi. Tayland Posts English'e göre yetkililer, o zamana kadar 159.6 km uzaklıktaki Korat eyaletine kadar araba sürmüş olan dalgın ruh eşine nihayet sabah 8'e kadar ulaşmayı başardılar.
Polisin ulaşmayı başardığı Bontoom, eşini geri almak için Kabin Buri'ye döndü. Yokluğunu fark etmeden nasıl bu kadar uzağa gidebildiği sorulduğunda koca, onun sürekli arka koltukta uyuduğunu düşündüğünü söyledi. Döndüğünde karısından bolca özür diledi.

Etiketler; #tayland #mola yeri #unutmak #dünya #haber
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