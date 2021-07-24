BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
BASIN BAYRAMI AÇIKLAMASI
0
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
MUHABİRDEN SKANDAL HAREKET!
0
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU!
0
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
GÜZEL OYUNCUDAN ÜZEN HABER!
0

Muhabirden skandal hareket! İşten kovuldu!

Avrupa'nın batısında en az 200 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini takip eden Alman RTL kanalı muhabiri, temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntülerin ortaya çıkması sonrası kovuldu

Muhabirden skandal hareket! İşten kovuldu!
24 Temmuz 2021 Cumartesi 07:18

Sel felaketinden en çok etkilenen ülke olan Almanya'da "Selden sonra temizlik: RTL sunucusu Bad Münstereifel'e yardım eli uzattı" başlıklı video haber hazırlayan RTL muhabiri Susanna Ohlen'in aslında temizlik çalışmalarına hiç katılmadığı ama öyle görünsün diye üzerine çamur sürdüğü görüntüler ortaya çıktı. Bunun üzerine haber internet sitesinden kaldırıldı, Ohlen'in işine son verildi.

RTL'den yapılan açıklamada "Muhabirimizin yaklaşımı gazetecilik ilkeleri ve standartlarımıza uygun değil" ifadesi kullanıldı.

 Ohlen, 2008'den bu yana RTL'de görev yapıyordu.

Etiketler; #muhabir #muhabir sel #çamura bulanan muhabir
Önceki Haber
Onur'un ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı! Darp ve yara yok!
Sonraki Haber
İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
Çin'de şiddetli yağış sele neden oldu: Çok sayıda ölü var!
Çin'de şiddetli yağış sele neden oldu: Çok sayıda ölü var!
0
Asma kilitle mastürbasyon yapınca...
Asma kilitle mastürbasyon yapınca...
0
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor
Almanya'da sel felaketi: Ölü sayısı artıyor
0
Almanya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı sürekli artıyor!
Almanya felaketi yaşıyor: Ölü sayısı sürekli artıyor!
0
Toprağın altından çıkan şey şoke etti!
Toprağın altından çıkan şey şoke etti!
0
Japon balıkları bu kadar büyüdü!
Japon balıkları bu kadar büyüdü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.