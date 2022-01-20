Muhabire canlı yayında araba çarptı!

Batı Virginia'da bir televizyon kanalında çalışan muhabire canlı yayın sırasında araba çarptı. Muhabirin yere düşmesine rağmen haberi anlatmaya devam etmesi dikkat çekti

Batı Virginia'da canlı yayına bir televizyon kanalında yayına bağlanan muhabire yayın sırasında araba çarptı. Muhabir yere düşerken, haber spikeri de ne yapacağını şaşırdı. Düştüğü yerde konuşmaya devam eden muhabir durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha sonra ayağa kalkan muhabir yaşadığı şoku atlattıktan sonra haberini sunmaya devam etti.