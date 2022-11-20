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Musk anket yaptı, Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı

ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı kongre baskını sonrası kapatılmıştı. Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Trump'ın hesabının açılıp açılmaması konusunda bir anket yaptı. Anket sonrası Trump'ın hesabı yeniden açıldı

Musk anket yaptı, Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı
20 Kasım 2022 Pazar 13:06

ABD’de 6 Ocak 2021’de Kongre Baskını sonrası Twitter hesabı kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump, geri döndü. Elon Musk’ın Trump için yaptığı ankete katılanların yüzde 51,8’i Trump’nı hesabının açılması için oy kullandı.

Elon Musk, dün Trump’ın hesabını yeniden açma konusunda anket yaptı. 15 milyon 85 bin kişinin katıldığı ankette yüzde 51,8 ‘Evet’ oyu verirken, yüzde 48,2 ise ‘Hayır’ oyu verdi. Anketin sonuçlanmasının ardından eski ABD Başkanı Trump’ın Twitter hesabı yeniden açıldı. Trump henüz hesabından bir paylaşım yapmadı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #donald trump #twitter
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