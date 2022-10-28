İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
İZMİR KİTAP FUARI AÇILDI
0
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
KAĞIT BARDAKTAKİ TEHLİKEYE DİKKAT!
0
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
DENİZ ANASINI AHTAPOT SANINCA...
0
TWITTER ARTIK ONUN!
TWITTER ARTIK ONUN!
0

Musk'ın 'Kuş özgür kaldı' tweetine, AB'den yanıt!

Avrupa Birliği (AB), Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından "Avrupa'da bizim kurallarımız geçerli" mesajı verdi

Musk'ın 'Kuş özgür kaldı' tweetine, AB'den yanıt!
28 Ekim 2022 Cuma 14:37

AB Komisyonunun iç pazardan sorumlu üyesi Thierry Breton, Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinin tamamlanmasıyla "Kuş özgür kaldı." mesajını paylaşmasına karşılık verdi.

Breton, "Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak." ifadesini kullandı.

Breton mesajında, AB'nin Dijital Hizmetler Yasasına atıf yaparak "DSA" etiketini kullandı. Bu yasa dijital hizmet sağlayıcılarının "nefret söylemi" gibi internetteki yasa dışı olduğuna karar verilen içeriklerin Twitter benzeri dijital hizmet sağlayıcılar tarafından en kısa sürede kaldırılmasını öngörüyor.

AB Komisyonu üyesi Breton, ayrıca, mayıs ayında Musk ile yaptığı görüşmeden sonra yaptıkları açıklamanın videosunu da paylaştı. Videoda Breton Musk'a, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı açıkladığını söylüyor. Musk da Breton'a, "Söylediğiniz her şeye katılıyorum." karşılığını veriyor.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma süreci dün tamamlanmıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #twitter #avrupa birliği
Önceki Haber
İzmirliler tiyatroya doydu
Sonraki Haber
Konya'da motosiklet TIR'a çarptı: 2 kişi öldü
Musk, Twitter'ı satın aldı! İlk icraatı ise şaşırttı!
Musk, Twitter'ı satın aldı! İlk icraatı ise şaşırttı!
0
50 yıldır yıkanmayan adam öldü!
50 yıldır yıkanmayan adam öldü!
0
Gelinin talebi damadı çileden çıkarttı!
Gelinin talebi damadı çileden çıkarttı!
0
Ünlü şarkıcı konser sırasında düşüp öldü!
Ünlü şarkıcı konser sırasında düşüp öldü!
0
Hastane çatısında korkunç manzara! Çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu!
Hastane çatısında korkunç manzara! Çürümeye yüz tutmuş cesetler bulundu!
0
İranlı oyuncu kadınlara destek için soyundu
İranlı oyuncu kadınlara destek için soyundu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.