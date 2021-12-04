NASA uyardı: Dünya'ya çarpması bekleniyor

NASA, 2060 yılına kadar Dünya atmosferine çarpması beklenen potansiyel olarak tehlikeli asteroit konusunda uyardı

Önümüzdeki hafta gezegenimizle çarpışırsa yıkıma neden olma potansiyeli olan devasa bir asteroit Dünya’nın yörüngesinden geçecek.

NASA, daha önce potansiyel olarak tehlikeli ilan edilen devasa bir asteroidin yakın gelecekte Dünya’ya yakın bir yerden geçeceği konusunda uyarmıştı.

Söz konusu 4660 Nereus asteroidi, saatte 6,5 kilometrelik hızla Dünya’nın yanından geçecek ve asteroidin Dünya’ya çarpması halinde yaratacağı etkiyle ilgili korkular var. Bununla birlikte, endişelere rağmen, henüz bir çarpışma olma ihtimali çok az, bu da gezegen için hiçbir tehdit oluşturmaması gerektiği anlamına geliyor.

Asteroidin Dünya’ya yaklaşık 3,9 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği tahmin ediliyor, bu da Dünya’nın Ay’a olan mesafesinden yaklaşık on kat daha fazla.

Ancak bilim insanları, asteroidin 2060 civarında Dünya atmosferine girmesini bekliyor.

4660 Nereus isimli asteroit, Eyfel Kulesi’nden 30 metre ve Londra’daki Shard’dan 20 metre daha uzun ve yaklaşık 330 metre uzunluğunda bir uzay kaya yığını. Asteroitlerin yüzde 90’ından daha büyük olduğu düşünülmekte. Asteroidin önümüzdeki hafta 11 Aralık Cumartesi günü Dünya’nın yanından geçmesi bekleniyor.

Bundan sonra 2 Mart 2031’e kadar bir daha Dünya’nın yakınından geçmeyecek. 2060’ta tekrar geçmesi bekleniyor. Ancak bu defa Dünya’ya önemli ölçüde daha yakın hale gelirken çarpma olasılığı üzerinde de duruluyor.