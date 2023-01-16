Nepal'deki uçak kazasında 68 kişi hayatını kaybetti

Nepal’de dün meydana gelen uçak kazasında can kaybı 68 olarak açıklandı. Kalan 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı

Nepal Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan yolculara ilişkin detaylar da paylaşıldı. Açıklamada, uçakta 53 Nepal, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Kore, 1 Avustralya, 1 Arjantin, 1 İrlanda ve 1 Fransa vatandaşının bulunduğu aktarıldı. 4 kabin görevlisinin de bulunduğu 72 kişilik uçaktan henüz sağ kurtulan olmadı. Nepal Sivil Havacılık Kurumu, 68 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kalan 4 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının bugün devam edeceğini bildirdi.