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Nişanlısı ile birlikte yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırlarını bulunca intihar etti!

ABD'de geniş bir kesim tarafından tanınan haber spikeri Neena Pacholke, evde kendisinden başka bir kadının iç çamaşırını bulması üzerine intihar etti. Pacholke'nin nişanlı olduğu ve 12 Ekim'deki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi

Nişanlısı ile birlikte yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırlarını bulunca intihar etti!
04 Eylül 2022 Pazar 08:05

Amerika Birleşik Devletleri'nde kamuoyunda büyük yankı uyandıran bir olay yaşandı. Ünlü haber spikeri Neena Pacholke iddialara göre 27 Ağustos'ta nişanlısıyla yaşadığı evde başka bir kadının iç çamaşırını bulmasının ardından intihar etti.

27 yaşında yaşamına son veren Neena Pacholke hakkında bir diğer dikkat çeken detay düğün tarihiyle ilgili oldu. Çiftin evlilik hazırlığı yaptıkları ve 12 Ekim'de düğünlerinin olduğu öğrenildi. Ayrıca çiftin evlerini birlikte aldıkları ve 2 yıldan bu yana beraber yaşadıkları belirtildi.

Neena'nın ölümünün ardından ortaya birçok iddia atılmasıyla birlikte Wisconsin polisinden konuyla ilgili açıklama geldi. Polis ekipleri, genç kadının intihar sonucu öldüğünü doğruladı.

Etiketler; #abd #haber spikeri #intihar
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