Norveç'ten Ukrayna'ya 22 obüs

Norveç Savunma Bakanlığı dün açıklama yaparak Ukrayna ordusuna 22 adet M109 obüs bağışladığını duyurdu. Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, bu tür silahların Ukrayna tarafından talep edildiğini ve gelişmelerin daha ağır silah bağışını gerektirdiğini ifade etti

Norveç Savunma Bakanlığı açıklamada Norveç Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram’ın sözlerine yer vererek “Ukrayna bu tür silahları özellikle talep etti. Ukrayna'daki savaştaki gelişmeler, şimdi daha ağır topçu ve silah sistemlerinin de bağışlanması gerektiğini gösteriyor” dedi. Bakanlık, Norveç Ordusunun kısa süre önce M109 obüslerini Güney Kore'den yeni obüslerle değiştirdiğini, ancak hala M109'un depolarında bulunduğunu belirterek bağışlanan 22 adetin bu depodan sağlandığını ifade etti.

EĞİTİM ALMANYA'DA VERİLDİ

Bakanlık, obüslerle (havan topu) birlikte donanım, yedek parça ve mühimmat bağışlanacağı ifade edilerek Norveç askerlerinin Almanya’da Ukrayna askerlerini obüslerin kullanımı konusunda eğittiğini vurguladı.

Topçu parçaları Norveç'ten sevk edildiği ancak Norveç hükümetinin güvenlik nedenleriyle bağışı kamuoyuna açıklamak için beklediği kaydedildi. Norveç Ukrayna’nın işgalinden bu yana 4 bin M72 anti-tank silahlarının yanı sıra 1500 kurşun geçirmez yelek, 5 bin kask, 15 bin kumanya, 1000 filtreli koruyucu maske, 2 bin uyku tulumu, 10 bin uyku matı bağışladı.