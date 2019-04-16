Notre Dame Katedrali, yangında büyük zarar gördü

Fransa'nın başkenti Paris'in en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden 856 yaşındaki Notre-dame de Paris Katedrali'nde dün akşam 18.50 sularında başlayan yangın, yerel saat ile 04.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.

500 itfaiye görevlisinin müdahale ettiği yangında, bir itfaiye eri hafif yaralanırken 10 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Katedralin içinde saklanan ve manevi değeri büyük olan eserlerin büyük bir bölümü kurtarıldı.

96 metrelik ahşap kulenin yanarak çöktüğü yangında geriye kalan 2 kule ve binanın taş temel yapısı kurtarıldı.

Yeniden inşa edilecek

Gece yarısı bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Paris'in ve Hristiyan aleminin sembolü olan Notre-Dame Katedrali'nin yeniden inşa edileceğini, bu yangının tüm Hristiyan alemini ve tüm dünyayı üzdüğünü dile getirdi.

Havadan müdahale çökertir

Fransa Sivil Savunma yetkilileri, bu yangına havadan müdahalenin doğru olmadığını; 10'larca ton ağırlığındaki suyun bir anda boşaltılmasının Katedrali çökertebileceğini; uçakların konumları itibarı ile Paris'ten çok uzak oldukları ve uçakların sadece göl ve denizlerden su yükleyebildiklerini söyledi.

100 milyon euro bağış

Yerel medya katedralin tekrar yapımı için 100'lerce milyon Euro'ya ihtiyaç olabileceğini; bunun için ulusal bir kampanya düzenleneceğini belirterek; Fransa'nın zengin iş adamlarından Pinault ailesinin şimdiden 100 milyon Euro bağışladıklarını duyurdu.

Notre Dame Katedrali

'Notre-Dame de Paris' bilinen adı ile 'Notre Dame Katedrali' 4. Paris'te bulunan ve Fransa'nın en çok ziyaret edilen tarihi eserlerinden birisi.

Yapımı Paris piskoposu Maurice de Sully tarafından 1163 tarihinde başlatılmış, 2 asır sürerek ve XIV. yüzyılın ortalarında tamamlanmıştır. Yapımı bittiğinde batının en büyük katedrallerinden biri olmuş olan Notre Dame, uzun bir zaman Paris'in en yüksek binası olmuştur.

1844 yılından 1864'e kadar bir restorasyon süresi geçiren katedral, 2012 yılında 14 milyon ziyaretçi ile Paris'in en çok ziyaret edilen tarihi eseri olma unvanına sahip olmuştur.

1. Napolyon'un taç takıp imparator olduğu Notre Dame Katedrali aynı zamanda General De Gaule, Georges Pompidou ve François Mitterand gibi Fransa tarihine iz bırakan asker, başbakan ve cumhurbaşkanlarının cenaze törenlerinin yapıldığı yer olmuştur.

Bin 500 kişi tribünlerde olmak üzere 9 bin kişi kapasitesi olan Notre Dame Katedralinin uzunluğu 127 metre, genişliği 48 metre, kulelerin yüksekliği 69 metre, çatı üzerindeki kulesi 96 metredir. Katedral kesme taşlardan inşa edilmiş olup, çatısı ahşaptır.

Macron'dan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile birlikte Notre - Dame Katedrali'nde yaptığı açıklamada, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macro, beraberinde Fransa Başbakanı Philippe Edouard ile tekrar alevlerin yüzlerce metre yükseldiği Paris'teki Notre - Dame Katedrali'ne geldi. Burada açıklama yapan Macron, yangına müdahale eden itfaiye erlerine teşekkür etti. Macron, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu belirterek, katedralin temel yapısının zarar görmeden kurtulmuş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fransa tarihinin önemli anlarının bu katedralde yapılan törenlerle yazıldığını belirten Macron, katedralin yeniden yapılması için ulusal bir kampanyanın başlatılacağını ve yeniden inşa edileceğini sözlerine ekledi.