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Oğlu için parti veren ABD'li anne, partiye çağırdığı kızları oğlu ile ilişkiye zorladı

ABD'de bir annenin yaptıkları pes dedirtti. İddiaya göre oğlunun doğum günü için bir parti düzenleyen anne, eve çağırdığı kızları oğlu ile ilişkiye zorladı

Oğlu için parti veren ABD'li anne, partiye çağırdığı kızları oğlu ile ilişkiye zorladı
14 Ekim 2021 Perşembe 08:59

Olay ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Shannon Bruga isimli kadın, oğlunun 15. doğum günü için bir parti düzenledi. Orman evde parti düzenleyen kadın, partiye oğlunun arkadaşlarının yanı sıra, 14-15 yaşlarındaki kızları da davet etti.

Partinin ilerleyen saatlerinde 47 yaşındaki anne Bruga, partideki kızlardan telefonlarını kapatmalarını istedi. Daha sonra da Bruga kızları oğlu ile cinsel ilişkiye girmeye zorladı. Olay, kızlardan birini durumu ailesine anlatması ile ortaya çıktı.

Ailenin şikayeti üzerine Bruga polis tarafından gözaltına alındı. Yaptıklarını itiraf eden Bruga, oğlu için yıl boyunca ilişki partileri düzenlediğini anlattı.

Bruga isimli kadın, "çocuk kaçırma", "reşit olmayan kişileri ilişkiye zorlamak" ve "korona tedbirlerini hiçe saymak" suçlamaları başta olmak üzere toplamda 39 suçtan hakim karşısına çıkacak. Kadının, hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor.

Etiketler; #abd #kızları ilişkiye zorladı #abdli anne
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