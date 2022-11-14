Öğrencisi ile evlenebilmek için cinsiyetini değiştirdi

Hindistan'da bir kadın öğretmen öğrencisi ile evlenebilmek için cinsiyet değiştirdi. Cinsiyetini değirtirmek için hep ameliyat olmak istediğini söyleyen Aarav Kuntal, ilk ameliyatını ise 2019 yılında olduğunu anlattı

Hindistan'ın Rajasthan şehrinde yaşanan Aarav Kuntal isimli beden eğitimi öğretmeni, kadın olarak dünyaya geldi ancak daha sonra yılalrca cinsiyet değiştirmeyi düşündü. İlk ismi Meera olan Kuntal, ortaokulda okuyan Kalpana isimli kız öğrencisine aşık olunca fikrini hayata geçirmeye karar verdi.

İlk ameliyatını 2019'da olan Meera, adını Aarav Kuntal olarak değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Aarav ve Kalpana ailelerin de izin vermesiyle hayatlarını birleştirdi.

Kalpana ANI'ye verdiği demeçte, "Onu başından beri seviyordum. Bu ameliyatı yapmamış olsaydı bile onunla evlenirdim. Ameliyat için onunla birlikte gittim" dedi. Kalpana Aarav'ın hayatını değiştirdiğini ve hayatındaki en büyük başarıyı onun sayesinde olduğunu vurgulayarak "Ben her neysem, hepsi onun sayesinde" diye de sözlerine ekledi.