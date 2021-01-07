Olaylar sonrası Beyaz Saray'da üst düzey istifalar

ABD'de Donald Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasının ardından, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Mike Pottinger, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa etti

Olaylar sonrası Beyaz Saray'da üst düzey istifalar
07 Ocak 2021 Perşembe 10:13

ABD medyasında çıkan haberlere göre Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Mike Pottinger istifa etti. ABD'de bugün Trump destekçilerinin Kongre binasını basması ve yaşanan şiddet olaylarının ardından, Beyaz Saray'da istifa dalgası geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Grisham, olaylar nedeniyle görevinden ayrıldığını açıklayarak ilk istifa eden isim oldu. Bir dönem Beyaz Saray Sözcülüğü görevini de yürüten Grisham yaptığı açıklamada, görevini memnuniyetle yaptığını ancak bugünkü olayların ardından istifa kararını aldığını kaydetti.

 Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da ilerleyen saatlerde olaylar nedeniyle istifa ettiklerini duyurdu.


DONALD TRUMP DESTEKÇİLERİ KONGREYİ BASMIŞTI


Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı. Polisle yaşanan şiddetli çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı. Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu. Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle 15 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #donald trump #trump
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