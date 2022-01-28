Öldü sanılan kişi birden bire kendine geldi. Korku dolu anlar görüntülendi

Rusya'da korku filmlerini aratmayacak anlar yaşandı. Öldü sanılan kişi birden bire uyandı ve ayağa kalktı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

Rusya'da bir kişinin paylaştığı görüntüler olay oldu. İddiaya göre, öldü sanılarak bir sedye üzerinde bekletilen kişi birden bire uyandı. O kişinin üzerindeki örtüyü kaldırması ve zorlukla sedyeden kalkması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akıllara durgunluk veren olay ise sosyal medyayı karıştırdı. Bazı kullanıcılar videonun gerçek olmadığını öne sürerken, kısa sürede hızla yayılan görüntü kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.