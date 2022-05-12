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Öldürdüğü sevgilisini gömerken öldü!

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde 60 yaşındaki adam, boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömdüğü sırada kalp krizi geçirerek öldü

Öldürdüğü sevgilisini gömerken öldü!
12 Mayıs 2022 Perşembe 12:13

Eyalete bağlı Trenton bölgesinde Joseph Anthony McKinnon'un cansız bedenini bulan komşuları, olayı polise bildirdi.

Edgefield İlçe Şerif Ofisi, cesedin bulunduğu alanda yaptığı incelemede, McKinnon'un arkadaşı Patricia Ruth Dent'in (65) çöp poşetine sarılı cesedine ulaştı.

Otopside Dent'in boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Komşuların polise verdiği ifadelerde, ölmeden önce McKinnon'un kendi bahçesinde kazı yaptığı kaydedildi.

McKinnon'un ise kalp krizinden hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, McKinnon'un​​​​​​​ Dent'i gömmesinin hemen ardından öldüğünü tahmin ediyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #cinayet #kız arkadaşını öldürdü #kalp krizi
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