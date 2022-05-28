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Ölen karısını cenazeden eve döndüğünde karşısında gördü!

Hindistan'da inanılmaz bir olay yaşandı. Bir adam koronavirüs nedeniyle ölen eşinin cenazesini memleketin götürdü ve eşini kendi elleri ile toprağa verdi. Birkaç gün orada yas tutan adam eve geldiğinde ise karşısında karısını görünce büyük şok yaşadı

Ölen karısını cenazeden eve döndüğünde karşısında gördü!
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:48

Hindistan'da yaşayan yaşlı bir çiftin başına gelenler adeta akıllara durgunluk verdi. 75 yaşındaki Mutyala Girijamma, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradesh'teki Vijayawada'daki Devlet Genel Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kocası Gaddayya, iyileştiğinden emin olmak için her gün onu ziyaret etti, ancak üç günün sonucunda hastaneye ulaştığında onu bulamadı.

Gaddayya'ya karısının vefat ettiği ve ölümcül virüsün yayılmaması için bir ceset torbasının içine konulduğu söyledi. Aynı zamanda Gaddayya'ya kişisel koruyucu ekipmanları giymeden ceset torbasına dokunmaması ve açmaması tavsiye edildi.

Gaddayya karısının cansız bedenini onun memleketine götürdü ve orada bir cenaze töreni düzenlendi. Birkaç gün boyunca karısının memleketinde yas tutan adam, eve döndüğünde ise ilginç bir olayla karşılaştı. Çünkü birkaç gün önce toprağa gömülen eşi Mutyala, canlı bir şekilde karşısında duruyordu. Üstelik eşinin kendisini hastaneden çıkartmaması ve ilgilenmediğini düşünmesi nedeniyle bir hayli kızgındı.

YANLIŞ KİŞİYİ DEFNETMİŞLER


Gaddayya ve ailesi, hastanenin Mutyala olduğunu düşünerek gömdükleri bir yabancının cesedini kendilerine teslim ettiğini öğrenince dehşete kapıldılar. Gaddayya'ya verilen ceset torbasındaki kişinin kimliği henüz bilinmiyor. Hastaneden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve yetkililere herhangi bir ihmal vakası kaydedilmedi.

Etiketler; #hindistan #cenaze #Koronavirüs #ölen karısı evde
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