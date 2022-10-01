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Ölen kedisini gömdü, 2 saat sonra büyük şok yaşadı!

İngiltere'de bir bar işletmecisi, kedisinin hayatını kaybetmesinin ardından kediyi elleriyle toprağa gömdü. Ancak bar işletmecisi tam 2 saat sonra kedisini başka birinin kucağında sağlam şekilde görmesi nedeniyle başından aşağı kaynar sular döküldü

Ölen kedisini gömdü, 2 saat sonra büyük şok yaşadı!
01 Ekim 2022 Cumartesi 12:21

İngiltere'de bir bar işletmecisi tarafından ortaya atılan iddia, özellikle sosyal medyada büyük ses getirdi. Oxfordshire yaşanan olaya göre bölgede bar işleten bir kişinin, Biff adını verdiği kedisi, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kedisinin ölümü nedeniyle büyük üzüntü yaşayan adam, kedisine özel bir cenaze töreni düzenledikten sonra hayvanı elleriyle toprağa döndü ve barına doğru yola koyuldu.

CANLI VE SAĞLIKLIYDI

Ancak ne olduysa olaydan tam 2 saat sonra oldu. Kedisinin bir mahalle sakininin kucağında canlı ve sağlıklı şekilde bara girdiğini gören adam, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda adam, "Bu akşam birisi araba çarpması sonucu hayatını kaybeden siyah beyaz bir kediyle bara geldi. Biz de kendi kedimiz olduğunu düşünüp özel bir cenaze töreniyle nehir kıyısına yakın bir yere gömdük. Ancak birkaç saat sonra canlı ve iyi bir şekilde geri geldi" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ KEDİYİ GÖMMÜŞLER

Gerçek ise çok geçemeden anlaşıldı. Buna göre bar sahibi ve ailesinin bir araba çarptıktan sonra ölen ancak kendi kedileri Biff'e benzeyen farklı bir kediyi yanlışlıkla gömdükleri ortaya çıktı. Kediyi kucağında getiren adamın ise kedinin sahibini aradığı ve mahalleliden aldığı bilgiler doğrultusunda bara geldiği öğrenildi.

Etiketler; #ingiltere #kedi #ölüm
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