Ölü sayısı 126 bin 758

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 126 bin 758’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 2 milyon 231’e yükselirken; 484 bin 729 kişi de tedavi edildi.

Koronavirüs salgını Avrupa’da da yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 18 bin 255’e yükselirken; vaka sayısı da 174 bin 60’a çıktı. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 4 bin 683’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 74 bin 877’ye çıktığını açıkladı.

ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna gelirken ölü sayısı da giderek artıyor. 614 bin 246 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 64 olarak açıklandı. Öte yandan, ülkede 3 milyon 100 bin 387 test yapıldığı bildirildi. Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 162 bin 488 olurken, 21 bin 67 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 132 bin 210’a çıkarken; 3 bin 495 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 143 bin 303 kişide virüs tespit edildiği ve 15 bin 729 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 107’ye yükselirken, hasta sayısı 93 bin 873 oldu.

Aşı çalışmasında ikinci aşamaya geçildi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (Covid-19) salgınına karşı çalışmaları dünya genelinde aralıksız şekilde sürüyor. Salgının başladığı Çin’de 3 farklı koronavirüs aşısı için klinik denemelerin ikinci aşamasına gelindiği duyuruldu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgının başladığı Çin'den son dakika haberi geldi. Çin medyasında son dakika olarak duyurduğu haberinde Çin'de 3 farklı aşı için yapılan klinik çalışmalarında ilki aşamının Mart ayının sonunda bittiği; ikinci aşamanın ise 12 Nisan başladığı ifade edildi. Öte yandan, koronavirüs aşılarına ilişkin klinik denemelerde ikinci aşamaya geçen ilk aşıların bunlar olduğu belirtildi.

Çin medyasının haberine göre 13 Nisan’da ikinci aşamasına geçilen klinik denemelerde ilk aşı yapılan kişinin, 84 yaşında Xiong Zhengxing adlı bi erkek olduğunu duyurdu. Hastalığın risk grubundaki 60 yaş üstü kişileri daha çok etkilemesi nedeniyle ikinci klinik testinin 60 yaş üzeri kişilerde deneneceği ifade edildi. Daha önce yapılan araştırmalarda, koronavirüsün, konak hücreye ait 'furin' adlı enzim ile aktive olan bir spike protein yardımı ile hücre zarına bağlanarak hücreyi enfekte ettiği anlaşıldı. Çin medyası, aşının içerisinde yer alan virüsün modifiye edilmiş genomları sayesinde hastanın bu virüse bağışıklık kazanmasının sağlandığını ve tekrar virüse maruz kalma durumunda, bağışıklık sisteminin virüsü engellediğini duyurdu. Habere göre, ilk klinik denemelere 108 kişi katıldı ve denemeler 27 Mart’ta sona erdi. Sağlık kontrolüne alınan kişilerin durumlarının iyi olduğu aktarıldı. Öte yandan, klinik denemelerin ikinci aşamasında 500 kişinin yer alacağı bildirilirken, bunların 273’üne 13 Nisan’da aşı yapıldığı kaydedildi.

Ortodoksların hac merkezi karantinada

Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Peçerskaya Manastırı'nda görevli 230 rahibin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi. Dünyayı etlkisi altına alan koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebinin en büyük manastırı olan ve Ortodoksların hac ibadetini gerçekleştirdiği Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Peçerskaya Manastırı'nda görevli rahiplerinin üçte birinin koronavirüse (Covid-19) yakalandığı ve bir rahibin hayatını kaybettiği belirtildi.

230 rahibin testi pozitif

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada, manastırda bulunan 230 rahip ve 68 dini okul öğrencisine koronavirüs testi yapıldığını ve test sonucunda 90’dan fazla kişide sonucun pozitif çıktığını bildirdi. Kliçko ayrıca, 42 yaşında bir rahibin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yanda, Kiev Peçerskaya Manastırı’nın İdarecisi Rahip Pavel de koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan rahipler arasında yer alıyor. Rahip Pavel, Ukrayna’da koronavirüs salgınının ilk görüldüğü günlerde hükümetin karantina uygulamasına eleştirilerde bulunmuştu. Asıl felaketin virüs değil günah işlemek olduğunu ve tövbe etmeyen insanların daha büyük felaketlerle karşılaşacağını da söyleyen Rahip, herkesi manastıra gelerek birbirleriyle kucaklaşmaya çağırmıştı. Hastanedeki Rahip Pavel’in sağlık durumunun normal olduğu belirtiliyor.